Військовий експерт порівняв, яку зброю росія використовувала у 2014 та 2022 роках в Україні

Якщо порівнювати зброю, яку росія використовувала у війні проти України у 2014 року та від 24 лютого 2022, то щодо артилерії в окупантів мало що змінилось за 8 років. Однак зараз у противника з'явилася важча зброя.

Нагадаємо, що українські оборонці щодня знищують російський металобрухт. Однак ті зразки зброї, які були у росіян 2014 році, вони наявні і зараз. Про це 24 каналу розповів Павло Нарожний – волонтер, військовий експерт.

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За його словами, Краматорськ обстрілювали зі "Смерчів", по українських містах гатили з "Градів" та "Ураганів". У них досі є уся ствольна артилерія – від 122 до 152 калібру.

Яку зброю зараз використовує росія

Зараз з'явилися найважчі зразки такі як "Солнцепьок"/"Буратіно". Це сімейство важких вогнеметних систем залпового вогню калібру 220 міліметрів. Вони ведуть вогонь запалювальними або термобаричними боєприпасами.

Також було декілька прикладів використання УР-77 "Метеорит", відомий як "змій горинич". Це радянська самохідна реактивна установка, призначена для розмінування. Створена на базі самохідної гаубиці 2С1 "Гвоздика".

Однак не можна сказати, що вони високоефективні чи справді якось переломлюють процес. Найголовніше те, чим ми перемагаємо росіян,

– сказав Нарожний.

У них і близько немає подібної зброї, яка зараз є у нас. Про що говорити, якщо окупанти досі працюють з паперовими картами.

Нашим воїнам нещодавно вдалось відшукати і знищити "Метеорит" загарбників у лісах Харківщини За час повномасштабного вторгнення росії в Україну, це не перший подібний трофей ЗСУ – з 24 липня було захоплено й знищено понад десяток таких машин ворога.

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