ЗМІ розкрили, яка зброя насправді на першому місці в списку бажань України від США

Видання Politico назвало, яку військову техніку Україна найбільше чекає від США. Це не довгоочікувані F-16 та навіть не ППО.

Повідомляється, що ця техніка була пріоритетом для України з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Вона допоможе вдало ідентифікувати російські цілі для подальших ударів.

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Яку військову техніку Україна найбільше хоче від США

За даними Politico, впродовж останніх місяців перше місце в списку бажань України щодо військової допомоги посідає американський безпілотник-розвідник MQ-9 Reaper.

За словами видання, це бажання продиктоване тим, що Україна шукає нові способи ідентифікації російських цілей у глибокому тилу ворога.

У матеріалі також мовиться, що Reaper був пріоритетом для України з перших днів повномасштабної війни. Але якщо тоді українські військові прагнули використовувати безпілотник і для завдання ударів, то тепер він необхідний виключно для розвідки.

Довідка. MQ-9 Reaper – перший БпЛА мисливець-вбивця, який розробили для тривалого спостереження на великій висоті. Має турбогвинтовий двигун потужністю 950 кінських сил і може підіймати вантажі вагою 1 700 кілограмів. Розвиває максимальну швидкість до 482 кілометрів на годину й може літати на відстань до 1900 кілометрів.



An MQ-9 Reaper / Haley Stevens, U.S. Air Force

Варто зазначити, що MQ-9 Reaper може перевозити до восьми ракет повітря-земля AGM-114 Hellfire або чотирьох ракет Hellfire і двох бомб GBU-12 Paveway II вагою 230 кілограмів з лазерним наведенням. Втім, Україна тепер запевняє, що не буде використовувати його для ударів.

Однак повідомляється, що США все одно не наважуються відправити ці безпілотники Україні через побоювання, що Росія може їх збити.