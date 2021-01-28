Йшов виганяти Путіна: Якутського шамана примусово запроторили до психлікарні

28 січня 2021 , 13:36
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Жителя Якутії Олександра Габишева, який називає себе шаманом, примусово госпіталізували в Якутський республіканський психоневрологічний диспансер. Туди його привезли співробітники поліції.

Джерело: Якутський республіканський психоневрологічний диспансер

Примусову госпіталізацію шамана Габишева у психдиспансері пояснили "категоричною відмовою від лікування".

До речі Шаман, який хотів "вигнати Путіна", задумав в'їхати в Москву на білому коні

Що відомо про лікування шамана

  • У 2020 році лікарська комісія вирішила, що Габишев "потребує активного диспансерного спостереження".
  • Востаннє він показувався фахівцям в середині грудня, після чого "заявив, що більше не ходитиме на прийом і категорично відмовляється лікуватися.
  • У диспансері стверджують, що Габишев не відповідав на дзвінки і не відкривав двері лікарям.

Якщо пацієнт не відкриває двері і категорично відмовляється якимось чином спілкуватися, залучаються співробітники поліції,
– мовиться у повідомленні установи.

Якутського шамана співробітники поліції затримали та доставили у психлікарню: відео Yakutia Info

Шаман та його похід на Москву: що треба знати

  • Якутський шаман Олександр Габишев вважає, що він повинен вигнати Путіна з Москви, бо бог йому сказав, що глава Росії є демоном
  • Тому в березні 2019 року шаман вирушив до Москви для проведення "обряду вигнання Путіна".
  • У липні Габишев під гаслом "Росія без Путіна" зібрав мітинг у місті Чита. Підтримати його прийшли понад 700 людей.
  • Шаману вдалося подолати понад 2 тисячі кілометрів, доки восени 2019 року його затримали на кордоні Бурятії та Іркутської області.
  • 2 червня 2020 року за рішенням суду Габишева госпіталізували в Якутський психоневрологічний диспансер.
  • Правозахисний російський центр "Меморіал" визнав шамана політичним в’язнем.
  • Справа набула розголосу, коли ЗМІ та суспільство підтримали шамана.
  • У столиці Бурятії впродовж 3 днів на мітингах люди вимагали звільнити Габишева. Мирних протестувальників розігнали, а деяких навіть затримали.
  • Провладні шамани провели обряд жертвопринесення, заради процвітання Путіна та його прихильників. Вони живцем спалили 5 верблюдів, заявивши, що "це внесок у зміцнення держави".