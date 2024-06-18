"Царь во дворца": у Якутську бідкаються через перекриття доріг напередодні візиту Путіна
За словами місцевих жителів Якутська, рух деякими вулицями міста та автострадам повністю перекрито. Довжина заторів сягає кілька кілометрів.
В'їзди до Якутська також закриті з самого ранку, поліція не дає проїхати ні фурам, ні легковим машинам. Такі заходи здійснюють напередодні візиту російського диктатора Владіміра Путіна. Про це повідомляють російські телеграм-канали, передає 24 Канал.
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Жителі Якутії обурені
У сервісі дорожніх карток "2ГІС" водії обурюються приїзду Путіна і, навпаки, дякують йому за можливість прийти на роботу пізніше. Під новинами місцевих ЗМІ користувачі скаржаться: "Одні незручності для простих смертних, Я додому хочу, я голодна. Допоможіть".
Царь во дворца... Де автобус, Путін... Я маю поважну причину запізнення на роботу. Дякую, Путін,
– пишуть місцеві.
Жителі Якутська скаржаться на приїзд Путіна / Фото росЗМІ
Одне з місцевих видань звернуло також увагу, що вперше з початку війни Путін вилетів до російського регіону у супроводі винищувачів. Раніше вони охороняли диктатора лише за кордоном.
Тоді улюбленець очільника Кремля Дмітрій Пєсков пояснював потребу у винищувачах з міркувань безпеки.
До слова, Путін відвідає КНДР упродовж 18 – 19 червня. Напередодні він опублікував статтю, де вихваляв Північну Корею та говорив про "тверду підтримку від КНДР". Відомо, що це буде його перший за 20 років візит до КНДР.