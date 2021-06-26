В Ялту повернулися потужні зливи: окупанти б'ють на сполох

Через тиждень після жахливих повеней в окуповану Ялту повернулися сильні сливи. Так звана "міська влада" розгортає оперативний штаб, аби запобігти новим підтопленням.

Ялту 26 червня знову накрили зливи. Цього разу окупанти вирішили діяти на випередження, щоб не допустити повторення колапсу, який нещодавно паралізував місто.

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Розгортають оперативний штаб через зливи

В окупованій Ялті йдуть дощі, грози, дує сильний вітер. З відео, оприлюднених у мережі, помітно, що на дорогах вже багато води. Критичною є ситуація на вулиці Ломоносова.

Так звана "влада" міста повідомила про розгортання оперативного штабу.

Усі сили й засоби, щоб протистояти стихії та не допустити нових підтоплень, перебувають у повній готовності,

– заявляють окупанти.

"Глава адміністрації" міста Яніна Павленко у мережі закликала "очільників" районів найближчим часом зібратися на засідання оперативного штабу та доповісти про ситуацію.

"Будь ласка, відгукніться – яка у вас зараз ситуація. Ми збираємо штаб для того, щоб посилити зараз ті місця, де у нас ще можливі підтоплення, пов'язані дощами й зливами, і вживаємо заходів, щоб не допустити підтоплення житлових будинків", – зазначила Павленко.

Вона запевнила, що так звана "адміністрація" Ялти тримає ситуацію під контролем, працюючи без вихідних.

Синоптики прогнозують в Ялті дощі, грози, град та потужний вітер до кінця доби 26 червня.

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Негода в Ялті: що відомо

Раніше окупований Крим накрили потужні зливи, в результаті яких Керч, а також Ялта опинилися в зоні повеней.

Через стихію постраждали сотні будинків, понад 1 700 людей евакуювали.

Негода призвела до смерті чоловіка, понад 50 людей отримали травми, ще 1 людина зникла безвісти.

Окуповану Ялту знову накрили сильні дощі: дивіться відео