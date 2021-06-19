Одна з фігуранток справи Шеремета Яна Дугарь прийшла в Офіс Президента

Одна з підозрюваних у справі про вбиство Павла Шеремета Яна Дугарь відвідала Офіс Президента. Разом зі своїми захисниками військовослужбовиця взяла участь у засіданні Консультативної ради, ініційованої президентом.

Консультативна рада займається забезпеченням гарантій прав та свобод людей, що брали участь у захисті України. Як зазначив адвокат Яни Дугарь Микола Ореховський, перед радою озвучили проблеми, з якими зіткнулись, як його підзахисна, так і Андрій Антоненко.

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Адвокати порушили питання щодо грошового забезпечення

По них ще нема вироку, вони не визнані винними, а до них вже застосовуються певні обмеження несправедливі. Для Яни – це питання грошового забезпечення. Наказ Міноборони суперечить законам України,

– наголосив Ореховський.

Щодо Антоненка, то йому хочуть допомогти з отриманням необхідного лікування.

Адвокати кажуть, що Дугарь не зустрічалась з Єрмаком

Стосовно того, чи бачилась Яна Дугарь з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком, то учасники зустрічі відповіли, що – ні. Тоді від журналістів пролунало питання, чи взагалі планують таку зустріч

Я взагалі не знаю, звідки така інформація,

– сказала Дугарь.

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В пресслужбі Єрмака кажуть, що зустріч була

Тим часом "Українська правда" з посиланням на пресслужбу Андрія Єрмака повідомила, що керівник ОП таки зустрічався з Дугарь. Мовляв, Єрмак та два його заступники приєднались до зустрічі під час Консультативної ради.

Справа щодо вбивства журналіста Павла Шеремета є дуже резонансною. Тому Консультативна рада здійснює громадський контроль за перебігом розслідування цього кримінального провадження,

– зазначили у пресслужбі Єрмака.

Що відомо про справу проти Яни Дугарь: