Янукович повинен був благословити Медведчука керувати Україною, – FT

Державний зрадник і кум Владіміра Путіна Віктор Медведчук переконував Кремль, що українці не чинитимуть спротиву. Він сподівався бути в окупаційній адміністрації.

Про це розповіли у виданні Financial Times з посиланням на анонімні джерела у Кремлі. Зазначили, що Кремль дослухався до Медведчука, але серед низки чиновників були сумніви.

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"Коли Путін почав складати плани вторгнення, Медведчук наполягав, що українці зустрінуть російські війська з відкритими обіймами. Одна частина плану стосувалася Віктора Януковича, колишнього президента України, який перебував у вигнанні після втечі від Майдану 2014 року. Він мав виступити з відеозверненням, у якому надати Медведчуку легітимності й благословити його керувати Україною за підтримки Росії", – повідомили у FT.

Брехав росіянам

Проте слова Медведчука не були підкріплені фактами – насправді проросійські сили в Україні були в меншості. Анонімні джерела FT вважають, що слова кума Путіна можна було спростувати.

Якщо Медведчук каже, що йде дощ, треба подивитися у вікно й там буде сонце. Ви маєте дані соцопитувань, у вас є спецслужби – як ви можете робити якісь серйозні висновки на підставі того, що говорить Медведчук?, – заявив один з російських ексчиновників.

Як діяло оточення Медведчука

Попри всі перестороги щодо Медведчука, федеральна служба безпеки Росії спиралася на його інформацію. У FT зазначили, що Кремль платив гроші майбутнім колаборантам і вважав, що вже переміг Україну.

"Деякі зі співробітників Медведчука працювали спостерігачами під час наступу російських військ, малюючи розмітку на будівлях і дорогах, щоб скерувати загарбників до ключових місць. Інші координували напад на урядовий квартал", – мовиться у виданні.

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Крім цього, оточення Медведчука допомогло Росії майже без опору окупувати Південь. Зокрема, Херсон. Проте люди кума Путіна переважно брали гроші та втікали або попереджали Україну про вказівки окупантів.

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