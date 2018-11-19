Уже майже п'ять років Янукович переховується від українського правосуддя в Росії. Весь цей час за свій притулок він платив: то грошима, які вкрав в українців, то словами, які він читає з паперу в кремлівських ЗМІ. Але рано чи пізно кошти закінчаться, а сам Янукович стане остаточно непотрібний Путіну.

Під час гри у теніс екс-президент покалічився та не зміг сказати останнє слово, яке за дивним збігом обставин в Оболонському суді було заплановане саме на 19 листопада.

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За словами адвоката Віктора Януковича, він перебуває на лікуванні після "важкої травми хребта та суглоба". А у відповідь на те, що жодних фото доказів захисник не надав, адвокат заперечив, що "не буде знімати клієнта, що лежить на лікарняному ліжку". Натомість суддям він показав лише довідку з московської клініки.



Колишній президент України Віктор Янукович грає у теніс

Керуючись цим єдиним доказом, судді перенесли засідання на 5 грудня. Сподіваючись, що до того часу Янукович одужає та скаже остаточне слово, яке вже вкотре переносять з вини підозрюваного. Зазначимо, що без цієї процедури судді не можуть винести вирок екс-презеденту.

Експерти впевнені, що екс-гарант затягує справу. На їхню думку, ця історія була вигадана спецслужбами, аби Віктор Федорович не з'явився у суді, і за свій тимчасовий спокій у Росії Янукович платить грішми, поцупленими з України.



Оболонський суд переніс справу презедента-втікача

Путін не може дозволити Україні оголосити вирок Януковичу. Не кажучи вже, про ймовірність видачі його українській Феміді. По-перше, Януковича Путін тримає біля себе, бо з його допомогою ще сподівається повернути контроль над Україною. По-друге, завдяки суду над Януковичем Путін показує беззубість українського правосуддя. Мовляв, те абсолютно нічого не може зробити, аби покарати зрадника.

Янукович буде жити доти, доки буде цікавити Кремль, як інструмент для хаотизації політичного дискурсу в Україні. Як тільки Янукович стане не цікавим, не потрібним носієм зайвої інформації з ним може раптово щось статися,

– наголосив політолог Михайло Басараб.

На думку експертів, Янукович може повернутись в Україну у двох випадках: якщо Україна переможе у війні з Росією, або ж навпаки – програє. У інших випадках Путін ні за що не видасть свідка своїх злочинів. І, скоріш за все, від нього просто позбудеться, як це було з усіма іншими поплічниками Кремля. Тому, скоріш за все, за злодіяння проти українців Янукович заплатить не тюремним строком, а раптовою смертю, скажімо від серцевого нападу в одній у російських лікарень, котру професійно інсценують поплічники Путіна.

Нагадаємо, 18 листопада росЗМІ повідомили, що колишнього президента Віктора Януковича госпіталізували у Москві із серйозною травмою. Російські ЗМІ пишуть, що президент-втікач травмувався під час гри в теніс у Підмосков’ї. Адвокат Януковича Олександр Горошинський повідомив, що через отриману травму його клієнт не зможе брати участь у судовому засіданні в Києві, яке було призначене на 19 листопада. Оболонський суд міста Києва задовольнив клопотання захисників Януковича і переніс засідання на 5 грудня.

Що таке державна зрада Віктора Януковича? Після втечі до Росії під час подій на Майдані у лютому 2014 році Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Відповідну заяву Януковича від 1 березня 2014 року зачитав представник Росії Віталій Чуркін на засіданні Ради безпеки ООН 3 березня 2014 року.



Крім державної зради, екс-президента підозрюють в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України та у спільництві у веденні агресивної війни. У 2018 році прокурори Головної військової прокуратури вимагають для Януковича 15 років в'язниці.