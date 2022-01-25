Японія не планує вивозити дипломатів з України

Дипломатичне представництво Японії в Україні наразі не збираються евакуйовувати. Однак в уряді рекомендували громадянам не подорожувати до нашої країни.

Водночас тих, хто вже перебуває на українській території, закликали використати комерційні рейси, щоб повернутися додому. Про це повідомили у диломатичному представництві Японії в Києві.

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Евакуацію дипломатів не планують

Посольство Японії нині не планує евакуювати своїх співробітників або членів їхніх сімей,

– наголосили дипломати.

Своєю чергою МЗС України поінформувало, що у нашій державі є 129 посольств, консульств та представництв міжнародних організацій. І лише 4 з них вирішили евакуювати дипломатів.

Решта країн, а також ЄС, ОБСЄ, Рада Європи, ООН, НАТО вважають, що немає достатніх підстав для цього. Така позиція й у тих, чиї посольства розташовані в областях, що межують з Росією.

Евакуація дипломатів з України: що відомо

Державний департамент США погодив евакуацію своїх дипломатів з України. Працівники дипустанов можуть виїхати з країни за бажанням, їхні родини – обов'язково.

В українському Міністерстві закордонних справ таке рішення назвали поспішним.

Окрім Сполучених Штатів, евакуацію дипломатів почала й Велика Британія. Там зазначають, що ситуація в Україні поки що спокійна, тому консульства продовжать свою роботу.

Рішення Держдепу щодо американських дипломатів: дивіться відео

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.