Японія передала Україні 24 вантажівки для гуманітарного розмінування: куди вони поїдуть

Японія допомагає Україні вистояти у повномасштабній війні, яку розв'язала Росія. Цього разу держава передала понад два десятки вантажівок для українських рятувальників.

Японський уряд передав Україні 24 вантажні автомобілі для підрозділів ДСНС. Їх будуть використовувати для гуманітарного розмінування.

Дивіться також Союзник на двох стільцях: до чого Ердоган готує Путіна та як на це впливають гроші Катару

Це тільки початок

Вантажівки передали у рамках візиту міністра закордонних справ Японії Йошімаса Хаяші.

Переданий транспорт обладнаний маніпуляторами ISUZU.

Уже з наступного тижня транспорт буде доправлений до областей, які наближені до зони бойових дій та на деокуповані території,

– зазначив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Також він написав, що у рамках угоди передбачається передача ДСНС спеціальної техніки та обладнання для проведення робіт із гуманітарного розмінування на загальну суму понад 31,5 мільйона доларів.

Він також подякував Йошімасу Хаяші за внесок, який робить Японія та японський народ для створення безпечного середовища в Україні.

Україна – Японія: як розвиваються відносини двох держав