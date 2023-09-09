Японія передала Україні 24 вантажівки для гуманітарного розмінування: куди вони поїдуть
Джерело:Ігор Клименко
Японія допомагає Україні вистояти у повномасштабній війні, яку розв'язала Росія. Цього разу держава передала понад два десятки вантажівок для українських рятувальників.
Японський уряд передав Україні 24 вантажні автомобілі для підрозділів ДСНС. Їх будуть використовувати для гуманітарного розмінування.
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Це тільки початок
Вантажівки передали у рамках візиту міністра закордонних справ Японії Йошімаса Хаяші.
Переданий транспорт обладнаний маніпуляторами ISUZU.
Уже з наступного тижня транспорт буде доправлений до областей, які наближені до зони бойових дій та на деокуповані території,
– зазначив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Також він написав, що у рамках угоди передбачається передача ДСНС спеціальної техніки та обладнання для проведення робіт із гуманітарного розмінування на загальну суму понад 31,5 мільйона доларів.
Він також подякував Йошімасу Хаяші за внесок, який робить Японія та японський народ для створення безпечного середовища в Україні.
Україна – Японія: як розвиваються відносини двох держав
- Президент Володимир Зеленський 9 вересня зустрівся з міністром закордонних справ Японії Йошімасою Хаяші. Він приїхав з візитом в Україну. У зустрічі взяли участь керівники провідних японських компаній, які супроводжують голову МЗС Японії під час візиту до Києва. Зокрема, представники Rakuten, Marubeni, Kawasaki Heavy Industries, Allm Inc., Tsubame BHB.
- Японія допомагає нам нарощувати потужності розподіленої генерації, а також підвищувати їх стійкість до майбутніх атак російських окупантів. Для цього Україні передадуть газотурбінні та газопоршневі установки, які допоможуть децентралізувати генерацію в найскладніших умовах.
- Росія продовжує втрачати іноземні бізнеси. Все більше компаній заявляють про остаточний вихід з ринку агресора. Цього разу йдеться про потужну японську компанію. Компанія Isuzu Motors Ltd, історія якої почалася у 1916 році, ухвалила рішення про остаточне припинення діяльності в Росії. Японська преса повідомила про це, посилаючись на обізнане джерело.