Японія продовжує вводити нові санкції проти Росії
18 березня 2022 , 04:36Читать новость на русском
Джерело:МЗС Японії
Уряд Японії вкотре розширив список санкції проти Росії. Під обмеження потрапили 15 представників міністерств і 9 держкомпаній та організацій країни-агресора.
Їм заморозили активи та заборонили транзакції. Про це повідомили в японському МЗС.
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Уряд Японії вніс до санкційного списку вніс представницю міністерства закордонних справ Росії Захарову, а також вісьмох заступників міністра оборони РФ.
Обмеження торкнуться й державних компаній та організацій агресора, зокрема:
- "Рособоронекспорту";
- "Вертольотів Росії";
- Об'єднаної авіабудівної корпорації.
Нагадаємо, що Японія 15 березня заборонила експорт близько 300 товарів і технологій до Росії та Білорусі. Все для того, щоб держава-агресорка не могла нарощувати свій військовий потенціал.