Японія продовжує вводити нові санкції проти Росії

Уряд Японії вкотре розширив список санкції проти Росії. Під обмеження потрапили 15 представників міністерств і 9 держкомпаній та організацій країни-агресора.

Їм заморозили активи та заборонили транзакції. Про це повідомили в японському МЗС.

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Уряд Японії вніс до санкційного списку вніс представницю міністерства закордонних справ Росії Захарову, а також вісьмох заступників міністра оборони РФ.

Обмеження торкнуться й державних компаній та організацій агресора, зокрема:

"Рособоронекспорту";

"Вертольотів Росії";

Об'єднаної авіабудівної корпорації.

Нагадаємо, що Японія 15 березня заборонила експорт близько 300 товарів і технологій до Росії та Білорусі. Все для того, щоб держава-агресорка не могла нарощувати свій військовий потенціал.