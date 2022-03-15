Японія вводить санкції проти 17 росіян, серед них – депутати держдуми

Японія продовжує запроваджувати санкції проти Росії. Під нові обмеження потрапили 17 громадян країни-агресора.

Про це повідомили в японському міністерстві закордонних справ у ніч на вівторок, 15 березня.

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Заходи щодо заморожування активів 17 громадян Росії було вжито з урахуванням нинішньої міжнародної ситуації навколо України, з метою підтримки міжнародного миру та безпеки та як внесок Японії у міжнародні зусилля щодо забезпечення міжнародного миру,

– зазначили дипломати.

Серед осіб, яких стосуватимуться нові санкції, 11 депутатів держдуми:

Геннадій Зюганов;

Юрій Афонін;

Євген Безсонов;

Леонід Калашніков;

Володимир Кашин;

Микола Коломейцев;

Олексій Курінний;

Іван Мельников;

Дмитро Новіков;

Микола Осадчий;

Казбек Тайсаєв.

Окрім цього, обмеження запровадили стосовно власника компанії "Ренова" Віктора Вексельберга та кількох родичів наближеного до Путіна олігарха Ковальчука.

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