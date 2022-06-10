Японія забороняє експорт до Росії будівельної техніки, а та у відповідь – ловити рибу на Курилах

10 червня 2022 , 12:11
Читать новость на русском

Джерело:

Міністерство економіки, торгівлі та промисловості Японії

У Японії опублікували новий список товарів, який заборонено постачати до Росії. Натомість країна-агресорка у відповідь внесла свої обмеження.

У Японії заборона на постачання до Росії певних товарів почне діяти з 17 червня 2022 року. Відомо, що перелік підготувало Міністерство економіки, торгівлі та промисловості Японії.

Важливо Макрон може відвідати Україну й оголосити додаткові поставки зброї, – ЗМІ

Під експортні обмеження потрапили такі категорії:

  • Локомотиви для залізниць та автомобілі для обслуговування залізничних магістралей.
  • Бульдозери, механічні екскаватори, бурильні машини та тунельні екскаватори.
  • Парогенератори та газові генератори.
  • Газові та вакуумні насоси, газові компресори, вентилятори.
  • Підйомні, вантажно-розвантажувальні, вантажні або розвантажувальні машини, включаючи конвеєри.
  • Транспортні машини та їх частини.
  • Ткацькі верстати, запчастини та комплектуючі для них.
  • Вимірювальне та контрольно-вимірювальне обладнання, комплектуючі до них та інші товари.

Яка була відповідь Росії

Представник президента Росії в Далекосхідному федеральному окрузі Юрій Трутнєв повідомив, що вони позбавлять Японію права добувати рибу біля Курильских островів.

Ми вже, по суті, обмежили їхнє право (на вилов риби – 24 канал), причому їхніми зусиллями. Вони відмовилися заплатити за квоти з вилову біля Курильських островів. Відповідно, це право буде у них вилучено,
– зазначив Юрій Трутнєв.

Крім того, він зазначив, що тепер сподіваються на російські компанії замість японських біля південних Курил.

Раніше існувала угода між Москвою та Токіо щодо співробітництва у сфері промислу морських живих ресурсів. Вона діяла з 1998 року та дозволяла японським рибалкам вести промисел біля південних Курильських островів.

Останні новини щодо Японії

До теми – Японія офіційно визнала Курили окупованою Росією територією: дивіться відео

 

Автор: Марія Лелека