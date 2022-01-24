Японія закликала своїх громадян покинути Україну. В японському МЗС повідомили, що до них надійшла інформація про небезпеку, отож ухвалили рішення рекомендувати скасування поїздок.

Відомство переглянуло інформацію про загрози і підняло рівень небезпеки до третього. Відтак японцям радять скасувати заплановані поїздки до України.

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Японців закликали покинути Україну

Незалежно від мети, ми закликаємо вас скасувати заплановану поїздку та закликаємо всіх японців, які перебувають в Україні, покинути країну, поки комерційні літаки знаходяться в експлуатації,

– пишуть ЗМІ з посиланням на МЗС.

В японському міністерстві закордонних справ повідомили, що лише за попередній місяць вони отримали інформацію, що 250 японських громадян проживають в Україні.

Велика Британія теж рекомендувала не їздити в Україну

Раніше Велика Британія теж рекомендувала своїм громадянам уникати поїздок в Україну – через загрозливу ситуацію. Також приблизно половина диппрацівників покинуть українську територію. Попри це, в МЗС Британії обіцяють, що посольство працюватиме в штатному режимі.

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Головне про евакуацію дипломатів з України:

23 січня Держдеп ухвалив рішення про дозвіл на добровільний виїзд дипломатів з України. Члени їхніх родин будуть евакуйовані.

Також рішення про добровільний виїзд родин працівників дипустанов ухвалила Німеччина.

Відкликатиме дипломатів і Австралія.

Наразі не мають наміру йти на такі кроки у ЄС, Естонії та Польщі.

Рішення Держдепу щодо американських дипломатів в Україні: відео

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.