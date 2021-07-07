Японія вперше заявила про російську кіберзагрозу в проєкті стратегії нацбезпеки

7 липня 2021 , 08:00
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Джерело:

Kyodo

У проєкті стратегії національної безпеки Японії вперше з'явилася згадка про кіберзагрозу з боку Росії та Китаю. Цей документ мають затвердити восени.

У Токіо мають намір проводити навчання зі Сполученими Штатами, щоб протистояти Москві та Пекіну.

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Російські кібератаки мають військові цілі

Японська країна готова створювати стандарти безпеки для IT-обладнання та нарощувати потенціал захисту від хакерів.

В Японії підозрюють, що:

  • Китай вчиняє крадіжку інформації оборонних технологічних підприємств.
  • Росія проводить кібератаки для здійснення військових і політичних цілей.
Зверніть увагу! Нешодавно в Microsoft заявили про нові хакерські атаки. У компанії вважають Росію відповідальною за "напади".

Хакерська атака на компанію JBS: що відомо

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Автор: Олег Васьків