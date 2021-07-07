Японія вперше заявила про російську кіберзагрозу в проєкті стратегії нацбезпеки
7 липня 2021 , 08:00Читать новость на русском
Джерело:Kyodo
У проєкті стратегії національної безпеки Японії вперше з'явилася згадка про кіберзагрозу з боку Росії та Китаю. Цей документ мають затвердити восени.
У Токіо мають намір проводити навчання зі Сполученими Штатами, щоб протистояти Москві та Пекіну.
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Російські кібератаки мають військові цілі
Японська країна готова створювати стандарти безпеки для IT-обладнання та нарощувати потенціал захисту від хакерів.
В Японії підозрюють, що:
- Китай вчиняє крадіжку інформації оборонних технологічних підприємств.
- Росія проводить кібератаки для здійснення військових і політичних цілей.
Хакерська атака на компанію JBS: що відомо
- Північноамериканські та австралійський філії JBS SA стали жертвами хакерських атак.
- У ФБР заявили, що за нападом стояла російська кіберзлочинна група Revil (Sodinokobi).
- Керівництво транснаціональної корпорації JBS виплатило хакерам 11 мільйонів доларів.
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