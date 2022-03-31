Японія знову називає захоплені Росією Курильські острови незаконно окупованими

Під час щорічної доповіді Японія знову визнала захоплені Росією спірні Курильські острови незаконно окупованими.

Таку заяву Японія зробила на тлі погіршення відносин з Москвою після її повномасштабного вторгнення в Україну.

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Востаннє Японія називала Курильські острови незаконно окупованими Росією у 2003 році. Згодом почалася "примирювальна політика" – там сподівалися, що прогрес переговорів з РФ щодо Курил призведе до їх повернення в майбутньому.

У новому проєкті дипломатичної "Синьої книги" зазначено, що острови, які називаються Південними Курилами в Росії та Північними територіями в Японії, є невід'ємною частиною території Японії.

Окрім того, Японія вимагає, щоб Росія прислухалася до критики міжнародної спільноти та вивела свої війська з України.

Додамо, що на початку березня прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда назвав південну частину Курильських островів японськими споконвічними територіями.

У відповідь Росія оголосила про припинення безвізових поїздок японців на південні Курили, а російські "дипломати" відмовилися від продовження мирного діалогу з Японією щодо островів.

Цікаво – Росія відмовилася від переговорів з Японією щодо Південних Курил: