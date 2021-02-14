В Японії стався повторний землетрус: яка зараз ситуація в регіоні

В японській префектурі Фукусіма 14 лютого зафіксували повторний землетрус. Його епіцентр був розташований на глибині 50 кілометрів під водою.

Новий землетрус був трохи слабшим за попередній, що накрив північний схід Японії 13 лютого. Його магнітуда склала 5,2.

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Підземні поштовхи зафіксували приблизно о 9:30 за київським часом. Поштовхи силою до 4 балів відчули в префектурах Фукусіма і Міягі. Однак загрозу цунамі не оголошували.

Раніше сейсмологи попередили, що в найближчий тиждень в цьому ж регіоні можуть відбутися повторні потужні поштовхи, і закликали місцеве населення бути пильними.



Землетрус в Японії 13 лютого 2021 року / Фото Google maps

Чому землетрус є особливо небезпечним у цьому регіоні

Сильна сейсмічна активність у цьому регіоні може викликати потужне цунамі, яке може зачепити префектуру Фукусіма. Зауважимо, що там розташовані атомні електростанції "Фукусіма-1" та "Фукусіма-2".

За даними місцевих сейсмологів, цей землетрус міг бути афтершоком великого землетрусу 2011 року, епіцентр якого був приблизно в тому ж місці, що і поштовх 13 лютого. Тоді від наслідків трагедії загинули понад 15 тисяч людей, були зруйновані низка населених пунктів, а також сталася аварія на атомній електростанції "Фукусіма-1".