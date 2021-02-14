В Японії стався повторний землетрус: яка зараз ситуація в регіоні

В японській префектурі Фукусіма 14 лютого зафіксували повторний землетрус. Його епіцентр був розташований на глибині 50 кілометрів під водою.
Джерело:Японське метеорологічне агентство
Новий землетрус був трохи слабшим за попередній, що накрив північний схід Японії 13 лютого. Його магнітуда склала 5,2.
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Підземні поштовхи зафіксували приблизно о 9:30 за київським часом. Поштовхи силою до 4 балів відчули в префектурах Фукусіма і Міягі. Однак загрозу цунамі не оголошували.
Раніше сейсмологи попередили, що в найближчий тиждень в цьому ж регіоні можуть відбутися повторні потужні поштовхи, і закликали місцеве населення бути пильними.
Що відомо про землетрус 13 лютого?Потужний землетрус зафіксували приблизно о 16:07 за київським часом. Його магнітуда дорівнювала 7,3. Внаслідок землетрусу понад 950 тисяч будинків залишилися без світла, а постраждали понад 120 людей. Також через землетрус в Японії на АЕС "Фукусіма" розплескалася вода зі сховищ з опроміненим паливом.
Землетрус в Японії 13 лютого 2021 року / Фото Google maps
Чому землетрус є особливо небезпечним у цьому регіоні
Сильна сейсмічна активність у цьому регіоні може викликати потужне цунамі, яке може зачепити префектуру Фукусіма. Зауважимо, що там розташовані атомні електростанції "Фукусіма-1" та "Фукусіма-2".
За даними місцевих сейсмологів, цей землетрус міг бути афтершоком великого землетрусу 2011 року, епіцентр якого був приблизно в тому ж місці, що і поштовх 13 лютого. Тоді від наслідків трагедії загинули понад 15 тисяч людей, були зруйновані низка населених пунктів, а також сталася аварія на атомній електростанції "Фукусіма-1".