Японія планує обмежити експорт високих технологій до Росії

Уряд Японії почав процедуру узгодження економічних санкцій проти Росії. Причиною стала загроза нового нападу росіян на Україну.

У випадку повномасштабного вторгнення японці накладуть обмеження на експорт передових технологій до Росії. Можуть запровадити також і санкції у фінансовому секторі.

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Санкції проти Росії готова запровадити і Японія

Японці готові обмежити експорт у Росію передових технологій, враховую напівпровідники та технології, пов'язані зі штучним інтелектом і робототехнікою.

Уряд країни також розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії й у фінансовому секторі.

Причина такого кроку – загроза нового масштабного вторгнення росіян на територію України.

А проте слід зауважити, що:

Обсяги експорту високих технологій з Японії до Росії не є великими.

І навіть в уряді японському розуміють, що радше за все росіяни просто будуть купувати їх у Китаї.

17 лютого прем'єр Японії Фуміо Кісіда говорив телефоном із президентом Росії Володимиром Путіним про ескалацію конфлікту з Україною. І закликав главу Кремля до дипломатії та деескалації. А от Путін у своєму стилі відповів, що все має бути тільки так, як того хоче Росія.

А тим часом:

У ЗМІ з'явилася інформація, що японське міністерство закордонних справ попросило громадян негайно покинути Україну.

Натомість Канада оголосила про намір ввести санкції проти Росії, США вже ввели – заборонили торгівлю з бойовиками.

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