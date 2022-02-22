Японія планує обмежити експорт високих технологій до Росії
Джерело:Yomiuri
Уряд Японії почав процедуру узгодження економічних санкцій проти Росії. Причиною стала загроза нового нападу росіян на Україну.
У випадку повномасштабного вторгнення японці накладуть обмеження на експорт передових технологій до Росії. Можуть запровадити також і санкції у фінансовому секторі.
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Санкції проти Росії готова запровадити і Японія
Японці готові обмежити експорт у Росію передових технологій, враховую напівпровідники та технології, пов'язані зі штучним інтелектом і робототехнікою.
Уряд країни також розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії й у фінансовому секторі.
Причина такого кроку – загроза нового масштабного вторгнення росіян на територію України.
А проте слід зауважити, що:
- Обсяги експорту високих технологій з Японії до Росії не є великими.
- І навіть в уряді японському розуміють, що радше за все росіяни просто будуть купувати їх у Китаї.
А тим часом:
- У ЗМІ з'явилася інформація, що японське міністерство закордонних справ попросило громадян негайно покинути Україну.
- Натомість Канада оголосила про намір ввести санкції проти Росії, США вже ввели – заборонили торгівлю з бойовиками.
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