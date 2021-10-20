У Японії почалося виверження потужного вулкану: шокуючі відео
Джерело:Independent
На півдні Японії розпочалось виверження вулкану Асо. У небо піднявся масивний стовп сірого диму.
Вулкан Асо "прокинувся" у Японії
Виверження сталося 20 серпня об 11:43 ранку за місцевим часом у кратері № 1 Накадаке. Вулканічний попіл досяг висоти приблизно 3,5 тисячі метрів.
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Японське метеорологічне агентство підвищило рівень попередження для жителів та туристів гори Асо до 3 за шкалою з 5. Людей закликали не наближатись до вулкана.
Попередження оголосили для міст Асо та Такаморі, а також села Мінамі-Асо. За даними місцевої влади, наразі не надходило повідомлень про жертви або значні руйнування у популярному туристичному місці.
Виверження вулкану Асо у Японії: дивіться відео
У Японії "прокинувся" вулкан: відеотрансляцію
Виверження вулкану у Японії: новини
- Вулкан Асо "прокидався" й 14 вересня 2015 року.
- Після виверження підводного вулкана, 16 серпня 2021 року в Японії утворився новий острів.
- У квітні 2021 року активізувався японський вулкан Сакурадзіма.