В Японії пов'язують запуск балістичних ракет КНДР з Росією

Північна Корея запустила балістичні ракети не лише для того, щоб кинути виклик новому очільнику США Джо Байдену. Ймовірно, цей крок також був посланням для Росії.

Таку думку озвучив адмірал японського флоту Йодзі Коду. Він не заперечує, що КНДР хоче послати чіткий сигнал адміністрації Байдена, але є й інші меседжі.

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Йодзі Коду нагадав, що наразі проходить захід Росії та Південної Кореї. Мовиться про 30-ту річницю початку дипломатичних відносин між країнами.

Було велике свято, і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров перебуває в Сеулі. Це певний сигнал для Росії та Південної Кореї,

– сказав Коду.

Також він упевнений, що ці пуски були лише початком, і КНДР може поступово запустити ще кілька типів ракет.

Зауважимо, що КНДР 21 – 23 березня провела ракетні випробування. ЗМІ вже назвали це першим прямим викликом Кім Чен Ина Байдену. Подейкують, що адміністрація Байдена нібито намагається налагодити відносини з Північною Кореєю, однак ті відмовляються йти на контакт.

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