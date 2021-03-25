В Японії пов'язують запуск балістичних ракет КНДР з Росією

Північна Корея запустила балістичні ракети не лише для того, щоб кинути виклик новому очільнику США Джо Байдену. Ймовірно, цей крок також був посланням для Росії.
Джерело:U.S. News
Таку думку озвучив адмірал японського флоту Йодзі Коду. Він не заперечує, що КНДР хоче послати чіткий сигнал адміністрації Байдена, але є й інші меседжі.
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Йодзі Коду нагадав, що наразі проходить захід Росії та Південної Кореї. Мовиться про 30-ту річницю початку дипломатичних відносин між країнами.
Було велике свято, і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров перебуває в Сеулі. Це певний сигнал для Росії та Південної Кореї,
– сказав Коду.
Також він упевнений, що ці пуски були лише початком, і КНДР може поступово запустити ще кілька типів ракет.
Зауважимо, що КНДР 21 – 23 березня провела ракетні випробування. ЗМІ вже назвали це першим прямим викликом Кім Чен Ина Байдену. Подейкують, що адміністрація Байдена нібито намагається налагодити відносини з Північною Кореєю, однак ті відмовляються йти на контакт.
КНДР та ядерна безпека: головне
- Протягом десятиліть міжнародна спільнота намагалася переконати КНДР відмовитися від програми озброєнь. Однак влада КНДР регулярно проводить випробування балістичних ракет.
- Раніше Європейський союз закликав КНДР припинити випробування балістичних ракет. У відповідь на це КНДР заявила про готовність не дотримуватися мораторію на ядерні випробування.