Під наркотиками збила жінку: суд ухвалив нове рішення щодо депутатки Київради Ар'євої
Джерело:Київська міська прокуратура
Депутатка Київради Ярина Ар'єва підозрюється у вчиненні ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп’яніння. Нещодавно суд обрав для неї новий запобіжний захід.
Суд змінив запобіжний захід щодо Ярини Ар'євої. Це сталося після того, як Київська прокуратура подала апеляцію.
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Яке рішення ухвалив суд щодо депутатки Київради
Суд розглянув апеляційну скаргу та частково погодився з проханням столичної прокуратури. Рішення попередньої інстанції скасували, натомість ухвалили нове. Минулий запобіжний захід передбачав перебування під домашнім арештом з 20:00 до 06:00 протягом 2 місяців.
Відтепер Ярина Ар'єва має цілодобово перебувати під повним домашнім арештом та носити електронний браслет до 22 липня 2023 року. Вона також повинна здати свій закордонний паспорт. Окрім цього депутатка має повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання. Також їй заборонено відлучатися з місця проживання без їхнього дозволу.
Подробиці ДТП за участю депутатки
- Нагадаємо, 27 листопада 2022 року Ярина Ар'єва керувала Volkswagen Polo та збила жінку. ДТП сталося біля нерегульованого пішохідного переходу під час блекауту.
- Жінка-пішохід отримала черепно-мозкову травму. Окрім цього у неї були зламані кінцівки, щелепа та плечова кістка.
- За версією слідства, Ярина Ар'єва могла перебувати за кермом у стані наркотичного сп'яніння. Мовитися може про вживання марихуани.
- У Ар'євої вилучили водійське посвідчення та посадили її на частковий домашній арешт. Потім прокуратура оскаржила це рішення.
- Депутатка Київради визнала провину у наїзді на жінку-пішохода. Однак вона відкидає звинувачення у вживанні наркотиків. За її словами, перша експертиза нічого не виявила. А другу вона називає спланованою дискредитацією. Також Ар'єва стверджує, що того вечора не бачила жінку, адже на її одежі не було світловідбивальних елементів.
- Речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець спростувала слова Ар'євої. За її словами, первинна експертиза повідомила депутатці про стан наркотичного сп'яніння.
- Водійці загрожує від 3 до 8 років ув'язнення. Також її можуть позбавити права керувати транспортними засобами терміном від 5 до 8 років.