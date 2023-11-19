На фронті загинув молодий поліцейський з Київщини Ярослав Яроцький

В Луганській області загинув поліцейський із Київської області Ярослав Яроцький. Йому було всього 25 років.

Невдовзі захисника Ярослава Яроцького проведуть в останню путь.

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Що відомо про Ярослава Яроцького

Ярослав Яроцький був спеціалістом-криміналістом сектору криміналістичного забезпечення слідчого відділу Бориспільського управління поліції Київської області. Ярослав служив в органах внутрішніх справ майже 6 років.

Чоловік приєднався до лав ЗСУ у вересні 2023 року і, на жаль, 14 листопада загнув у Луганській області. Молодому Герою назавжди залишиться 25 років.

Поліція Київщини висловлює співчуття родині загиблого Ярослава Яроцького. 14 листопада на Луганщині загинув колишній старший лейтенант поліції Ярослав Яроцький, спеціаліст-криміналіст сектору криміналістичного забезпечення слідчого відділу Бориспільського управління поліції Київщини. Ярослав віддав службі в органах внутрішніх справ майже 6 років життя, працював сумлінно та віддано,

– повідомили в поліції.

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20 листопада відбудеться прощання з Героєм

Церемонія прощання з Ярославом Яроцьким відбудеться 20 листопада, об 11:00 на Книшовому меморіальному парковому комплексі. Поховають захисника на Рогозівському кладовищі (місто Бориспіль).

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним Ярослава Яроцького. Слава Герою.