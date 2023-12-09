Хто замінить Шуфрича на посаді голови Комітету з питань свободи слова
Джерело:телеграм-канал Ярослава Железняка
Верховна Рада призначила нового голову Комітету ВРУ з питань свободи слова. Ним став Ярослав Юрчишин.
Ярослав Юрчишин з фракції "Голос" очолить Комітет ВРУ з питань свободи слова. За це 9 грудня проголосували 247 народних депутатів.
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Юрчишин очолить Комітет з питань свободи слова
Нагадаємо, що раніше Комітет ВРУ з питань свободи слова очолював депутат від забороненої партії "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич. Однак він отримав підозру в державній зраді. 15 вересня Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу, а у листопаді його перебування в СІЗО продовжили ще на 2 місяці.
Відтепер замість Шуфрича обов'язки виконуватиме Ярослав Юрчишин з фракції "Голос". Постанова про його призначення була внесена до парламенту ще 29 листопада.
Що відомо про Ярослава Юрчишина
- Юрчишин Ярослав Романович народився 14 жовтня 1980 року у селі Мирне в Архангельській області, однак навчався та ріс він на території України. Також він є активним членом "Пласт" з 2001 року.
- Нардеп має декілька вищих освіт: спершу він навчався на історика в ЛНУ імені Івана Франка, згодом на факультеті соціальних наук і технологій в Національному університеті "Києво-Могилянської академії", де отримав сертифікат з "практичної психології". Згодом у тій же "Могилянці" він отримав звання магістра політології. У політиці він з 2004 року. Починав свій з партії "Наша Україна".
- У 2014 році він став радником секретаря РНБО та членом Ради громадського контролю при НАБУ, а згодом кілька років був членом конкурсної комісії з обрання прокурорів САП та обрання голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
- У 2016 – 2018 Юрчишин був виконавчим директором Трансперенсі Інтернешнл Україна, а у 2018 – 2019 роках очолив організацію.
- Однак у травні 2019 року він призупинив членство в правлінні, щоб взяти участь у передвиборчій кампанії партії "Голос". Того ж року він увійшов до складу Міжфракційного об'єднання "Гуманна країна", створеного за ініціативи UAnimals для популяризації гуманістичних цінностей та захисту тварин від жорстокості.
- Наразі Юрчишин є заступником Голови партії "Голос" та першим заступником голови комітету ВР з питань антикорупційної політики у Верховній Раді України IX скликання.
- Від 2020 року нардеп перебуває під санкціями Росії.