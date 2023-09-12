Здійснилася мрія доньки загиблого сержанта Журавля: вона отримала прапор з підписом Залужного

12 вересня 2023, 16:06
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Джерело:

"Радіо Свобода"

Ярослава Журавель мріяла про прапор із підписом Залужного. Журналісти допомогли втілити мрію дівчини.

Журналістка "Радіо Свобода" розповіла про мрію Ярослави Журавель у соціальних мережах, на що Головнокомандувач ЗСУ відповів: "зробимо" й відправив їй прапор зі своїм підписом.

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Ярославі Журавель передали прапор від Залужного

За кілька днів після того, як Головнокомандувач пообіцяв здійснити мрію дівчини, дідусь Ярослави повідомив, що прапор із підписом Залужного прийшов йому на пошту.

12 вересня Герой України й начальник Київського військового ліцею імені Івана Богуна, де вчиться Ярослава, передав прапор їй у руки.

Ярослава отримала прапор з підписом Залужного: дивіться відео

Зазначимо, що Ярослава Ярославівна Журавель хоче бути як тато – розвідницею. У 2021-му Ярослава вступила до Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Окрім навчання, дівчина разом із дідусем займається волонтерством, а влітку їздила до бійців на передову.

Її дідусь зазначив, що настрій у неї недитячий – "це помста". З її 15 років – 10 років війни.

Ярослав Журавель

Розвідник 137-го окремого батальйону морської піхоти, який загинув у липні 2020 року в Донецькій області під час спроби евакуації тіла полеглого офіцера – командира розвідувального взводу Дмитра Красногрудя, який підірвався на міні. Окупанти обстріляли розвідгрупу попри оголошений "режим тиші". Поранений Ярослав залишився на полі бою без допомоги, його не могли евакуювати. 21 липня росіяни передали тіло сержанта на підконтрольну Україні територію.
Автор: Анастасія Кушпіт