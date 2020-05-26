Ярославський передав Кучеру і Нацакадемії медичних наук апарати "штучна легеня"

Власник і президент DCH Олександр Ярославський купив для Харківщини унікальні апарати "Штучні легені" LivaNova S5 від одного з провідних німецьких виробників.

Сьогодні відбулося їх вручення Харківській обласній державній адміністрації та Національній академії медичних наук України. Про це повідомляє пресслужба DCH.

"Я брав участь у всіх процесах боротьби регіону з пандемією. Хочу зробити такий подарунок охорони здоров'я регіону – від душі. Нехай це обладнання врятує комусь життя. DCH допомагав харків'янам, допомагає, і допомагати буде. Все, що від мене буде залежати, я зроблю", – сказав Олександр Ярославський журналістам після вручення сертифікатів дарування.

Апарати "Штучні легені" (ЕКМО – для екстракорпоральної мембранної оксигенизації) забезпечують штучну підтримку циркуляції крові для хворих, які мають важкі легеневі ускладнення – перш за все, пацієнтів з діагностованим COVID-19. Їх використовують в разі, якщо застосування обладнання для штучної вентиляції легенів (ШВЛ) вже не дає результатів. ЕКМО підключають до великих вен хворого, після чого потік крові йде через штучну легеню, яке збагачує венозну кров киснем і допомагає виводити вуглекислий газ. Завдяки цьому легені пацієнта можна піддавати медикаментозному лікуванню.

На зустрічі в будівлі ХОДА Олександр Ярославський передав сертифікат на апарат ЕКМО LivaNova S5 Олексію Кучеру, губернатору Харківщини, для потреб медицини в області.

"Це ініціатива Олександра Ярославського. Відразу повідомлю, що ми вже визначилися – це цінне обладнання для інфекційної лікарні. Там є певні коливання, такий подарунок зараз в саму точку", – подякував Ярославському керівник ХОДА.

Другий апарат "Штучні легені" отримав підвідомчий Національній академії медичних наук "Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України", який знаходиться в Харкові. Сертифікат на обладнання Олександр Ярославський передав директору Інституту академіку Валерію Бойко.

"Вам низький уклін від мене особисто, від нашого колективу і від харків'ян. Це той пристрій, що подарує життя дуже багатьом людям. Воно дуже технологічне, сучасне і високоефективне, краще в світі. ЕКМО-апаратура істотно просуне наш Харків в лікуванні хворих, в тому числі і пацієнтів з COVID", – так оцінив Бойко подарунок DCH з професійної точки зору. Кожен з ЕКМО-апаратів, подарованих сьогодні Олександром Ярославським харківським медикам, коштує близько 10 млн грн. Обидва комплекти обладнання сьогодні доставлені до відповідних лікарні.

Як відомо, Олександр Ярославський бере активну участь в боротьбі з пандемією коронавірусу в Харківському регіоні. За даними ЗМІ, сума коштів, виділених їм на протидію COVID-19 становить 391 млн грн. За сприяння свого друга, китайського мільярдера Джека Ма, Ярославський забезпечив поставку в Україну 150 тисяч ПЛР-тестів і реагентів для них. І він організував пряму закупівлю іншими харківськими бізнесменами медвиробів для лікарень регіону. Крім того, він створює в рамках свого бізнес-парку "Екополіс ХТЗ" центр сучасної вірусології та вже придбав для нього сучасне лабораторне обладнання на суму 15 млн грн. Розробникам вакцини від COVID-19 Олександр Ярославський пообіцяв винагороду в розмірі $ 999 999. А в рамках його спільної з міською владою акції підтримки соціально вразливих груп городян харківські пенсіонери отримали 150 тис. продовольчих наборів і 40 тис. аптечок.