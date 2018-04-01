Яскравий сніданок: українка створює казкових персонажів зі звичайних продуктів

Багато митців часто поєднують кілька захоплень у своїй творчості. Так, українка Дарина Косар вирішила стильно скомпонувати кулінарію та малювання.

Дивовижні та яскраві результати своєї роботи дівчина публікує на сторінці в Instagram.

Спершу для Дарини Косар це був своєрідний експеримент, однак коли з набору звичних продуктів вона зібрала справжнього героя мультфільму, почала активно займатись цією творчістю. Упродовж кількох років майстриня дивує своїх рідних неймовірними стравами.

Читайте також: Малюнок українця прикрасив обкладинку альбому Елтона Джона

До початку мистецької кар'єри Дарина Косар працювала звичайним секретарем. Однак після того, як її картини з шоколаду почали продавати за кордоном, вона покинула роботу.

Світлини на її сторінці в Instagram – це чи то страви, чи то картини. Її роботи продаються лише за кордоном і тільки на замовлення. Для пересічного українського споживача це дорого і незвично. Здається, що овочі й фрукти на ринку для неї не їжа, а фарби,

– прокоментували роботи користувачі Instagram.

Допис, поширений D A R Y N A K O S S A R (@darynakossar) 27 Бер 2018 р. о 6:12 PDT

Допис, поширений D A R Y N A K O S S A R (@darynakossar) 15 Бер 2018 р. о 1:34 PDT

Допис, поширений D A R Y N A K O S S A R (@darynakossar) 20 Січ 2018 р. о 7:46 PST

Допис, поширений D A R Y N A K O S S A R (@darynakossar) 12 Січ 2018 р. о 10:25 PST

Допис, поширений D A R Y N A K O S S A R (@darynakossar) 21 Гру 2017 р. о 7:26 PST

Допис, поширений D A R Y N A K O S S A R (@darynakossar) 29 Жов 2017 р. о 8:49 PDT

Допис, поширений D A R Y N A K O S S A R (@darynakossar) 9 Лис 2017 р. о 3:49 PST

Допис, поширений D A R Y N A K O S S A R (@darynakossar) 24 Сер 2017 р. о 5:21 PDT

Допис, поширений D A R Y N A K O S S A R (@darynakossar) 15 Сер 2017 р. о 3:41 PDT

Допис, поширений D A R Y N A K O S S A R (@darynakossar) 17 Лип 2017 р. о 12:51 PDT

Допис, поширений D A R Y N A K O S S A R (@darynakossar) 13 Лип 2017 р. о 1:12 PDT

Допис, поширений D A R Y N A K O S S A R (@darynakossar) 14 Бер 2017 р. о 3:26 PDT