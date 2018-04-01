Яскравий сніданок: українка створює казкових персонажів зі звичайних продуктів
Багато митців часто поєднують кілька захоплень у своїй творчості. Так, українка Дарина Косар вирішила стильно скомпонувати кулінарію та малювання.
Дивовижні та яскраві результати своєї роботи дівчина публікує на сторінці в Instagram.
Спершу для Дарини Косар це був своєрідний експеримент, однак коли з набору звичних продуктів вона зібрала справжнього героя мультфільму, почала активно займатись цією творчістю. Упродовж кількох років майстриня дивує своїх рідних неймовірними стравами.
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До початку мистецької кар'єри Дарина Косар працювала звичайним секретарем. Однак після того, як її картини з шоколаду почали продавати за кордоном, вона покинула роботу.
Світлини на її сторінці в Instagram – це чи то страви, чи то картини. Її роботи продаються лише за кордоном і тільки на замовлення. Для пересічного українського споживача це дорого і незвично. Здається, що овочі й фрукти на ринку для неї не їжа, а фарби,
– прокоментували роботи користувачі Instagram.