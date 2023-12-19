Працівник ТЦК відпочиває в Домінікані та викладає фото в Instagram: у мережі спалахнув скандал

В Україні триває загальна мобілізація. Однак попри це працівник військкомату, який мав забезпечувати процес призову, відпочиває за кордоном.

Йдеться про співробітника районного центру комплектування на Тернопільщині Олега Яцюченка. Саме він радує своїх підписників світлинами розкішного відпочинку на пляжах Домінікани.

Дивіться також Військовий чи ухилянт: стали відомі нові деталі про депутата-підривника із Закарпаття

У ТЦК сказали, що все – законно

Користувачів мережі неабияк збурив той факт, що під час війни працівник військкомату опинився за кордоном та ще не соромиться виставляти напоказ свої розваги. У коментарях військового закликають відправити на фронт.

Людей ображає несправедливість, що одні чоловіки з початку війни на передовій та їх досі не демобілізували, а інші – відпочивають за кордоном.

Вoїни не мoжуть вiдпустки взяти, рiдних пoбaчити, a тут вiдпoчинoк зa кoрдoнoм… Це як нaзивaється,

– пише обурений коментатор.

Хтось закликає СБУ звернути увагу на Яцюченко і перевірити, як він під час воєнного стану виїхав з України.

Ще більше ґвалту здійснялося після того, як на сторінці ТЦК, де працює Яцюченко, запевнили, що чоловік опинився за кордоном законно.

Дехто з користувачів мережі підтримали військовослужбовця, зазначивши, що якщо він військовий та воював на фронті, то цілком заслуговує на відпочинок.

Один вже довідпочивався

: Відповідно до інформації з відкритих джерел, Яцюченко – офіцер відділення рекрутингу та комплектування Тернопільського РТЦК і СП. Також він зареєстрований як дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області в місті Збараж.

Влітку суспільство сколихнула історія одеського військкома Євгена Борисова. Того викрили на незаконному збагаченні, а також на низці інших правопорушень.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що родина Борисова володіє статками в Іспанії, хоча офіційні доходи їм цього не дозволяли.

Нещодавно стало відомо про арешт майна військкома в Іспанії. Зокрема, йдеться про два об’єкти нерухомості у місті Марбелья провінції Малага. У грудні 2022 року чоловік організував покупку на імʼя своєї матері будинку вартістю понад 4 мільйони євро, загальною площею 857 квадратних метрів на земельній ділянці 1530 квадратних метрів. А у лютому 2023 року Борисов придбав разом із дружиною офісне приміщення вартістю понад 500 тисяч євро загальною площею 223,9 квадратних метрів.

Саме після інциденту з Борисовим президент Зеленський наказав провести перевірку усіх ТЦК і військкомів. Після чого глава держави звільнив усіх обласних військкомів та наказав замінити їх на ветеранів.