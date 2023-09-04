Мем і фейк, немає жодної справи, – Резніков знову прокоментував скандал з "яйцями по 17 гривень"

Міністр оборони Олексій Резніков вчергове прокоментував скандал із закупівлею "яєць по 17 гривень". Він зазначив, що наразі немає жодної відкритої кримінальної справи по цьому питанню.

Крім цього, очільник Міноборони зауважив, що вся ця справа є цілковитим "фейком" і "мемом", який роздули у мережі. Він запевнив, що таких закупок ніколи не було.

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Резніков висловився про скандал із закупівлею яєць

Міністр наголосив, що ще влітку 2022 року письмово звернувся до Держаудитслужби з проханням призначити перевірку міністерства оборони за терміном після початку повномасштабного вторгнення. Це було потрібно для того, щоб перевірити неточності у документах, які могли виникнути після 24 лютого 2022 року.

"Я абсолютно свідомо це робив, тому що розумів, що під час складного періоду точно буде багато документальних порушень: не оформлені документи, протоколи тощо. Тому звернувся до Держаудитслужби ще торік влітку. Ми навіть не були у них в плані – вони змінили його заради цієї перевірки", – наголосив Резніков.

Крім того, він також направив листа Рахунковій палаті, щоб перевірити можливі додаткові нюанси обліку міжнародної технічної допомоги. Міністр наголосив, що це була перша масштабна перевірка за всі 30 років незалежності нашої держави.

Він зазначив, що після перевірки внутрішнього аудиту він усунув з посади від виконання обов’язків керівника департаменту державних закупівель. Проте сам Резніков зазначив, що всі ті розслідування, які вийшли після цього аудиту, є "так званими".

Водночас Резніков зазначив, що він та його команда реагували на всі ці "розслідування", однак він сумнівається, що в них могли бути елементи корупції. Хоча він визнає, що недбалість мала місце, навіть у справі зі скандальною закупівлею яєць.

Буває недбалість, наприклад, це теж – порушення. Але, коли тобі на голову вдягають звинувачення, яке не відповідає дійсності – це неправда. З тими ж самими яйцями це – фейк. Це мем, який зробили, і він не відповідає дійсності, це брехня,

– наголосив міністр.

Він також запевнив, що ніколи в житті міністерство оборони, принаймні за період його перебування на посаді міністра, не купувало яйця по 17 гривень за штуку. І це, за його словами, досліджено в акті Держаудиту.

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