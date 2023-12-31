Проблеми старців: навіщо Путін та Лукашенко обговорюють дефіцит цікавих продуктів

У Росії пройшов саміт Євразійського економічного співтовариства, де Лукашенко розповідав про успіхи сільськогосподарського виробництва. Путін, на тлі проблем у Росії, попросив білоруського диктатора "позичити йому яйця".

Олександр Лукашенко сповна скористався проблемами Росії з яйцями і вирішив показати свою значущість. Про це 24 Каналу розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету та керівник Народного антикризового управління в Білорусі Павло Латушко.

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"Проблеми з новорічним олів'є"

Після інциденту на саміті Євразійського економічного співтовариства, Лукашенко продовжив підігрівати тему з яйцями для Росії. Так, днями самопроголошений президент Білорусі поручив вітебській птахофабриці "перекинути яйця" Владіміру Путіну.

Це ідилія двох пристарілих товаришів намаганнях приготувати новорічне олів'є. Лукашенко провів нараду з урядом, де запитав у віцепрем'єра, відповідальний за сільське господарство, чи будуть огірки на новорічному столі. Він цю тему обговорював пів години. Лукашенкові бракує огірків, Путіну – яєць. Ось вони і зійшлись,

– зіронізував Павло Латушко.

Ймовірно, у такий дивний спосіб Олександр Лукашенко намагається хоч якось показати свою важливість та значущість. Навіть якщо мовиться про поставки яєць до країни-окупанта.

"Він хоче показати себе на рівних, що він не лише маріонетка, не є на побігеньках, а навпаки. Росія, мовляв, навіть залежить від їхніх поставок яєць", – наголосив Латушко.

Цікаво відзначити, що багато виробників Польщі відмовились працювати з російськими та білоруськими ринками навіть не через санкції. Вони просто не хочуть поставляти сільськогосподарську продукцію ні країні-агресору, ні режиму, який підтримує агресію.

Проблеми із яйцями в Росії: що відомо