"Йде гаряча фаза": у Міноборони пояснили, чому говорять про довгу війну й обережні з успіхами

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила, чому Міноборони займає обережну позицію і говорить про затяжну війну.

Ганна Маляр зазначила, що інформацію, яку Міноборони подає щодо війни, узгоджують з Генштабом. Усе через те, що будь-які озвучені факти – це частина військової операції.

До теми До 9 травня ми розчаруємо російську армію ще більше, – Маляр

Вона додала, що саме Генштаб стриманий в прогнозах, адже йде гаряча фаза війни.

"Я можу порівняти це з ситуацією, коли під час складної операції ми просимо в хірурга прогноз на одужання. Звісно, він впевнений у своїх силах, але говорити наперед не буде. Наші військові в собі впевнені, але неправильно робити однозначний прогноз під час дій", – пояснила Ганна Маляр.

Крім того, вона додала, що по масштабу, з яким Росія заходила на територію України, видно, що вона готувалася і зупинятися не збирається.

Це зрозуміло і по переговорному процесу, і по тому, як вони обстрілюють мирні українські міста без жодної військової доцільності. Це значить, що вони готові воювати довго, і не будуть відступати від своїх завдань, і швидких перемог не буде,

– повідомила Ганна Маляр.

Заступниця міністра оборони зазначила: хоч західні партнери постачають Україні потужне озброєння, але цей процес не стається в один момент.

"Попри те, що іноді мене звинувачують в тому, що я песимістично подаю інформацію, насправді ціна наших перемог дуже висока, і вони насамперед обумовлені професійністю наших військових та вищого військового командування", – розповіла Маляр.

Вона пригадала, що часто запитують люди: "чому росіяни зайшли в ті чи інші регіони, тимчасово зайняли міста, бомбардують нас". Ганна Маряр пояснила, що були такі ситуації, коли ворог переважав українські сили в 15 разів.

"Наші Збройні Сили і в таких ситуаціях досягали певних успіхів, але поки що не все вдалось. Тому певні території тимчасово зайняті, але ми їх повернемо", – підсумувала заступниця міністра оборони.

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