Йдеться не лише про Україну – Путіну потрібно значно більше

Сьогодні йдеться не лише про Україну, не лише про те, чи вдасться Путіну відкусити ще один шматок української території.

Сьогодні йдеться про повний колапс усієї системи безпеки та міжнародного співробітництва, яка вибудовувалася починаючи з кінця Другої світової війни.

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Події в Україні вплинуть на весь світ

Ми опинилися на рубежі, за яким можуть розпочатися події абсолютно неконтрольовані та непередбачувані. Тому питання України, що станеться зараз у цьому регіоні, матиме найбільш далекі наслідки, які відгукнуться луною у всіх куточках планети.

У заручниках опинився весь міжнародний правопорядок, який підтримував мир принаймні на території Європи. У цьому полягає надзавдання Путіна – денонсувати цей світопорядок, оскільки цілком очевидно, що світ вступив у смугу нових взаємин. Це раніше могла бути залізна завіса – з одного боку – вільний світ, з іншого – світ невільний.

Зараз "завіса" може існувати тільки на папері, оскільки із засобами сучасної комунікації сховатися неможливо. І режими диктаторські, режими тоталітарні, режими терористичні, у них немає можливості ховатися за цією залізною завісою та ізолювати своїх громадян від інформаційного потоку.

Події, які влаштовує Путін в Україні, вплинуть на весь світ / Фото Getty Images

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Що треба Путіну

Залишається лише один варіант – переходити в активний наступ і вимагати від вільної частини світу права на свавілля та скоєння злочинів. Як мінімум на своїй території, але Путіну потрібно значно більше. І саме це зараз відбувається з Україною.

Суверенітет України є для російського диктатора дуже важливою розмінною монетою в його геополітичній грі та в його бажанні змусити Захід капітулювати та визнати право всіх диктаторів і терористів вершити долі людей не лише на своїй території, а й на тій території, яку вони вважають підходящою для своїх устремлінь.

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