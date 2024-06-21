"Нагадав, чому має програти": Atlantic Counci прокоментували черговий раунд брехні Путіна

В аналітичному центрі нагадали, що Путін усі роки війни намагався відкараскатися від відповідальності. Він говорив, що не хоче захоплювати Україну і не раз робив заяви в дусі "іхтамнєт".

Та "мирний план", запропонований диктатором, розставив усі крапки над і. Путін зажадав цілі чотири області, зокрема й Запоріжжя, яке росіяни не змогли захопити, і Херсон, який вони здали. Фактично він закликав Київ капітулювати.

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На Заході попередили: цілями для росіян можуть стати 15 країн

Насправді на кону стоїть навіть більше, ніж подальше існування української держави. Без перебільшення можна сказати, що майбутнє глобальної безпеки зараз визначається на полях битв в Україні. Якщо вторгнення Путіна вдасться, це стане сигналом про початок нової ери, позначеної зростанням міжнародної нестабільності, збільшенням оборонних бюджетів і все частішими агресивними війнами,

– ідеться в матеріалі.

Путін дуже часто порівнює війну в Україні з завоюваннями Петра Першого, завдяки яким Росія вийшла на нові моря. Тож очевидно, що сам він не зупиниться – його треба зупинити. Інакше Росія буде в авангарді скочування світу до беззаконня. За нею стоятимуть Пекін, Тегеран і Пхеньян. Утім, поки не ясно, що саме передбачає угода між Росією і КНДР.

"За межами України є принаймні п'ятнадцять інших країн, які колись були частиною Російської імперії, а тому відповідають путінському визначенню "історично російських". Тепер усі вони є потенційними цілями", – наголосили аналітики.