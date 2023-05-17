"Є аналогом Storm Shadow": Франція може передати Україні далекобійні ракети Scalp

У Франції вивчають можливість передачі Україні далекобійних ракет Scalp. Ці ракети є аналогом Storm Shadow, які попередньо нам надала Британія.

Видання зазначає, що у недавньому інтерв'ю TF1 президент Франції Еммануель Макрон натякнув, що Париж вивчає можливість постачання Україні ракет Scalp.

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У новому ж коментарі Le Monde Єлисейський палац зазначив, що "вивчаються всі варіанти", але "конкретно зараз цього не планують".

Що відомо про ракети Scalp

Це Французько-британська ракета, розроблена у 1990 роках. Scalp є аналогом Storm Shadow, які Україні надала Велика Британія. Це керована ракета класу "повітря-земля", призначена для ураження фіксованих цілей на великій відстані.

Радіус ураження цієї ракети становить 250 кілометрів, який може бути збільшений до 500 та навіть 700 кілометрів залежно від версії.

Ракета Scalp створена для ураження стратегічних цілей, розташованих у тилу. Тож, мова йде про можливість ураження командних центрів, складів з боєприпасами та логістичних вузлів.

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