Є багато співпраці з "Укроборонпромом", – Милованов відповів на закиди в корупції

Журналіст Юрій Бутусов звинуватив радника глави Офісу Президента Тимофія Милованова в хабарництві. У відповідь на це президент Київської школи економіки зазначив, що часто співпрацює з "Укроборонпромом".

Тимофій Милованов у програмі "Що це було?" зауважив, що Київська школа економіки отримала гроші в рамках процедури, яка тягнулася кілька місяців. Як він заявив, "Укроборонпром" звернеться до НАБУ та прокуратури щодо аудиту цієї процедури, аби довести, що там немає порушень.

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За словами Милованова, Київська школа економіки часто співпрацює з "Укроборонпромом". Він розповів, що КШЕ навіть розробляла для держконцерну навчальну програму за власні гроші, інвестуючи в нього.

Милованов зазначив, що згодом вони також запустять магістерську програму з безпеки.

У нас є багато співпраці з "Укроборонпромом", яка тягнеться вже місяцями, а можливо навіть роками,

– наголосив він.

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Радник глави Офісу Президента також зауважив, що відповідний договір між "Укроборонпромом" та Київською школою економіки підписували ще до його призначення членом наглядової ради концерну.

Що цьому передувало