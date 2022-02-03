Є больова точка, – російський політолог припустив, чому Путін не піде у наступ
Росія зосередила біля кордону України приблизно 115 тисяч своїх військових. Однак є больова точка, яка не дозволить Володимиру Путіну піти у наступ.
Про це розповів російський політолог та доктор історичних наук Андрій Зубов в ефірі 24 каналу. Одностайність Заходу у підтримці України не дозволяє очільнику Кремля сподіватися на перемогу.
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"Стосовно больової точки. Так, така є. Цього разу її абсолютно зрозуміло оголосили західні контрагенти: і президент США Джо Байден, і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон", – заявив політолог.
За словами Зубова, мовиться про гроші, власність та нерухомість, що перебувають у країнах Заходу або які так чи інакше контролюють через банківську систему. Усі ці гроші можуть бути заблоковані, а власність якщо не конфіскована, то також заблокована до рішення судів.
Відповідно близькі Путіну люди, можливо, навіть його діти, позбавляться можливості користуватися тим, заради чого він й править понад 20 років. Його близькі не дозволять цього зробити.
Зважаючи на це, якщо Захід на ділі буде таким же рішучим, як і на словах, то, безумовно, Путін не наважиться на повномасштабну війну.
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Зубов припустив, чому Путін не піде у наступ на Україну: дивіться відео
Можливий наступ Росії на Україну: останні новини
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