Чи є ухилянство від військової служби гріхом: у ПЦУ відповіли

Митрополит Драбинко несподівано висловив думку, що іноді можна зрозуміти ухилянтів, які тікають від військової служби. Проте він підкреслив, що обов'язком кожного громадянина України є захист як своєї родини, так і своєї рідної землі.

Митрополит висловив переконання, що відповідь на питання про відношення до ухилянтів повинна надати богословсько-етична комісія. Водночас він зауважив, що нерідко державу використовують у власних інтересах політичні клани або олігархічні персоналії, які самі не йдуть на фронт.

Дивіться також Мати загиблого "Привида Києва" Степана Тарабалки стала військовою капеланкою

Чи є гріхом тікати від військової служби

Митрополит Драбинко заявив, що іноді ухилянтів можна зрозуміти. Він також додав, що обов'язком кожного громадянина України є захист своєї родини та рідної землі.

Втім, наразі немає остаточної відповіді на питання, чи є втеча від військової служби гріхом. За словами митрополита, на це питання має дати відповідь богословсько-етична комісія.

Вона (комісія – 24 Канал) має дати однозначну відповідь. Хоча на це запитання однозначної відповіді, гадаю, нема. Ми живемо в нашій державі, ми повинні її захищати, але й держава має захищати наші конституційні права, обов'язки і інтереси,

– заявив митрополит.

Також він зауважив, що держава часто не виконує своїх конституційних зобов'язань перед народом. Тому Драбинко заявив, що в такі моменти можна зрозуміти тих, хто тікає від військової служби. Митрополит відкрито вказав, що іноді політичні клани чи олігархи використовують державу на свою користь, які самі не беруть участі в обороні країни.

"Тому захищати державу як територію і як матір-Україну необхідно, але як інституцію і чиїсь особисті інтереси, які самі не хочуть їх захищати, а посилають туди інших – це питання дуже складне", – резюмував Драбинко.

Папа Римський Закликав до переговорів з Росією