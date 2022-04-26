Є імовірність атаки Росії на Запоріжжя: українська війська готують оборону, – розвідка Британії

Російські війська можуть атакувати Запоріжжя. Про це свідчать дані розвідки Великої Британії.

Як зазначають у розвідці Британії, українські військові вже готуються до оборони міста.

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26 квітня у Запоріжжі уже був "приліт"

Тим часом по Запоріжжю окупанти вже здійснили удар. Так, 26 квітня о 06:50 стало відомо про ворожу атаку по місту. Про це повідомили у Запорізькій ОВА. Наразі жодної додаткової інформації немає. Її обіцяють повідомити згодом.

Не виключено, що російські військові завдаватимуть повторних ударів. Тож мешканцям області наполегливо рекомендуємо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Це може врятувати життя.

Додамо, що на окупованих територіях Запорізької області окупанти продовжують тероризувати містян. Вони складають списки, блокують виїзд, проводять примусову мобілізацію. Також замість синьо-жовтого прапора вивішують червоні або триколори.

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