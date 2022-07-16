Є інформація про масований ракетний обстріл по всій Україні, – мер Франківська

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що є інформація про масований ракетний обстріл всієї України. Він закликав не нехтувати своєю безпекою та прямувати до укриття.

Слід зауважити, що станом на вечір 16 липня тривога оголошена в усіх регіонах України. Сирени почали гудіти приблизно о 16 годині.

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росіяни поширюють дані про запуски

Коли оголосили тривогу у всіх областях, російські пропагандисти почали поширювати інформацію про запуск ракет. Вильоти нібито зафіксували, зокрема, в астраханській області країни-терориста.

Є інформація про масований ракетний обстріл по всій Україні! І тому в черговий раз прошу франківців реагувати на тривогу. Потурбуйтеся про себе і близьких,

– написав мер Івано-Франківська.

О 17:08 вже стало відомо про вибухи, які пролунали на Черкащині. Жителі області вказали, що таких звуків було одразу кілька.

Марцінків видалив свій пост із соцмереж

Якщо ви побачили наслідки атаки ворога, не фотографуйте їх. Також заборонено знімати відео "прильотів". Такі матеріали можуть допомогти росіянам корегувати вогонь. Тому поширення її в інтернеті може загрожувати життям десятків людей. Будьте обачні та не покидайте безпечне місце до відбою тривоги.

Згодом мер Івано-Франківська вирішив видалити свій пост із соцмереж. Втім, відцуратися від поширення "попередження" йому не вдалося, адже видалити скриншоти він не в змозі.

У своєму зверненні президент Володимир Зеленський розкритикував поширення подібних повідомлень. Він заявив, що їх створює російська пропаганда для поширення паніки.

Разом з тим глава держави наполегливо попросив усіх громадян при сигналі повітряної тривоги не нехтувати своїм життям та негайно йти в укриття.

На Черкащині влучання ракет

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що вибухи лунали в одному із сіл Чигиринської тергромади. Росіяни прицільно вдарили по одному з сільгосппідприємств регіону.

Знищено сільгосптехніку та завдано шкоди нечисельному поголів'ю худоби,

– повідомив посадовець.

Попередньо, інформації про жертв чи постраждалих людей немає. Проте рятувальники продовжують працювати на місці події.

Напередодні атакували 2 регіони:

Вночі 16 липня теж оголошували тривогу на всій території України. Після 4 години ранку російська ракета влучила в склад в Одесі. Там були працівники, але вони не постраждали

Тоді ж росіяни здійснили обстріл Нікополя на Сумщині. Там атакували реактивними системами залпового вогню. Загалом по місту випустили 53 ракети з "Градів". Вони влучили одразу у 12 п'ятиповерхових будинків, школу та будівлю одного з училищ міста.

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