Еліти розуміють, що війна руйнує Росію: чи є стоп-точка для Путіна

Російська еліта усвідомлює, що війна проти України руйнує Росію. Утім, немає жодної людини, яка б змогла сказати Владіміру Путіну, що пора цю війну зупинити.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив заступник генерального директора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв. Він додав, що Путіна оточують такі люди, як Патрушев, які "лякали" Дональда Трампа статтями та інтерв'ю в російських пропагандистських медіа.

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"І це точно не ті люди, які скажуть Путіну: "Ми не переможемо, треба домовлятися", – сказав Айдер Муждабаєв.

Путін буде затягувати процес

Він додав, що зараз у медійному полі говорять про те, що з Путіним хочуть домовлятися. Про це висловлювався і президент України Володимир Зеленський, і Дональд Трамп.

Але я не бачу жодних ознак того, що Путін готовий до будь-яких перемовин. Усе, що він робить і говорить, свідчить про те, що він всіляко відмовляється від переговорів. Він буде заявляти, що Зеленський нелегітимний, що Україна не така, що ці питання треба ще узгодити,

– сказав Айдер Муждабаєв.

Муждабаєв додав, що з боку Росії, ймовірно, буде лише затягування процесу. Така ситуація склалася не тому, що російська еліта не розуміє, що відбувається, а тому, що все вирішує особисто Путін, а не навіть його найближче оточення.

"Можливо, ситуація там навіть гірша, ніж у комуністичному Китаї. Путін зараз переконаний у тому, що він перемагає, і переконати його в іншому можна лише одним способом – завдати йому військової поразки. Зупинити його просування військ. А все інше – більш-менш порожні розмови. Поки вони не зустрінуть сильний опір або поки їх не почнуть відтісняти назад, за стіл перемовин вони не сядуть", – вважає Муждабаєв.

Його переконують, що Росія переможе

Він нагадав, що за часів Другої світової війни Гітлер теж до останнього не вірив, що програє, і йому теж не було кому сказати, що це кінець. У Путіна є ті, хто розуміє, що Росія програє, але вони не наважуються йому про це сказати. А є ті, хто, навпаки, його підбадьорює.

Ті, хто має на Путіна більший вплив, запевняє його: "Ми переможемо, все нормально. Якось із Трампом домовимося, Україну зламаємо". Вони його підбадьорюють, і це діє на нього, як наркотик,

– пояснив Муждабаєв.

Він зауважив, що головний ресурс Росії – це нафта. І її основними партнерами є не лише Китай, а й Індія, яка видає себе за миротворця, а насправді є одним із найбільших покупців російської нафти, її переробником і бенефіціаром війни.

"Індія, на мою думку, незаслужено залишається маловідомою серед українців як країна-співучасник цієї війни. Допоки нафта приноситиме Путіну хоча б якийсь прибуток, у нього не буде жодного сенсу зупинятися", – підсумував Муждабаєв.