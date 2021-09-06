Є країни, з якими можемо об'єднатися, – Жданов про можливе воєнно-політичне утворення з Україною
Джерело:24 канал
Україну в НАТО не візьмуть, щоб уникнути прямої конфронтації з Росією. Євросоюз також перебуває під тиском Кремля. Відтак Україна повинна об'єднуватися з країнами, які її підтримують.
Таку думку в ефірі 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов. Мовиться про нове воєнно-політичне утворення на зразок "Люблінського трикутника" або Балто-Чорноморського союзу.
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"У нас є країни, які нас підтримують і з якими ми можемо об'єднатися", – наголосив Жданов.
Вступ України в НАТО і ЄС
За словами військового експерта, НАТО – це керівництво до дії. Україна мусить рухатися до рівня розвитку країн-учасниць Північноатлантичного альянсу. Потрібно змінити:
- організаційно-штатні структури;
- порядок планування та організації ведення бойових дій;
- озброєння Збройних сил України.
До лав Об'єднаних сил безпеки, які хочуть створити у ЄС, Україну теж навряд чи візьмуть. На думку фахівця, ЄС ще більш залежний від Росії, ніж НАТО.
Починаючи з "газової голки", на якій вони сидять, плюс підкуп і лояльність європейських політиків до Росії,
– акцентував Жданов.
Відтак армія ЄС захищатиме лише інтереси європейських країн. Вона сприятиме підсиленню незалежності Союзу від країн "англо-саксонського клубу".
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Союзи України з іншими державами: останні новини
- У липні 2021 року минула перша річниця з моменту заснування "Люблінського трикутника". Україна, Литва та Польща об'єднали зусилля для протидії Росії та посилення економічної співпраці.
- Україна та Молдова внесли зміни до Угоди про вільну торгівлю 28 серпня 2021 року. Документ передбачає, що між Україною й Молдовою застосовуватимуться пан’євро-середземноморські правила походження товарів.
- Окрім цього, у березні 2021 року президент України Володимир Зеленський та президент Литви Гітанас Наусєда підписали Спільну декларацію. Литва підтримала Україну в питанні членства в ЄС.