Є лише один шлях, – російський правозахисник про те, як стримати Путіна
Джерело:24 канал
Володимир Путін може спровокувати нову агресію у бік України. Проте існує єдиний спосіб, як стримати очільника Кремля.
Мовиться про підтримку у питанні війська. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський правозахисник Марк Фейгін.
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"Є тільки один шлях. Не ми його придумали. Це військова підтримка", – сказав Фейгін.
Фейгін: М'ясорубка, у якій будуть втрати
Правозахисник із Росії зауважив, що річ у тім, що противниками військової операції є, як не дивно, військовий генштаб в оточенні Валерія Герасимова.
Вони просто з олівцем у руках рахують, які будуть утрати, наскільки велика ймовірність добитись локального успіху. У них поки "не б'ють" цифри,
– зазначив Фейгін.
Він також зауважив, що у країни-окупантки недостатньо сил для того, щоб:
- вийти на лінію розмежування Луганської й Донецької областей;
- вдертись у глибину території України;
- захопити частину Харківщини.
Це м'ясорубка, у якій будуть великі втрати й не факт, що можна втримати цей плацдарм. Не можна сказати точно, що військової операції не буде так само як сказати, що вона буде точно. Якщо Вашингтон змінить стратегію і від риторики перейде до реальних справ, то тоді шансів на успіх буде ще менше.
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