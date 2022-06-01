Є лише одна причина нападу Росії на Україну
Джерело:телеграм-канал Дениса Казанського
Андрій Єрмак заявив, що Україна втратила 35% ВВП, а прямі збитки від війни перевищують 600 мільярдів доларів.
Кремлівська заздрість
Дедалі очевидніше, що Росія напала на Україну просто з помсти. За всіма даними, у 2020 – 2021 роках рівень життя в Україні майже зрівнявся з російським.
Цікаво Скоро на Зміїному українці зможуть побачити самозаймання російського "добра"Мінімальна зарплата в Україні стала навіть вищою. Середня практично зрівнялася. В Україні стрімко зростав експорт. Гривня демонструвала стабільність. Плюс до цього по всій країні масово будувалися дороги, йшов капітальний ремонт у школах та лікарнях.
У Кремлі не могли допустити, аби Україна обігнала РФ за рівнем життя / Фото hromadske
Не пробачили чуже щастя
Було очевидно, що життя в Україні привабливіше. Що за кілька років рівень життя в Україні перевищить російський. Саме цього у Кремлі й не змогли допустити.
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Мета була саме в показовому руйнуванні України, знищенні успішних підприємств, а ні в якій не денацифікації.
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