Є можливість і потреба для очної зустрічі, – Зеленський про новини щодо переговорів із Росією

Бійці ЗСУ вже понад місяць боронять нашу країну від російських окупантів. Невдовзі повинен відбутися новий раунд переговорів з представниками країни-агресорки, адже Україна шукає миру.

Президент Володимир Зеленський розповів, що цього тижня також працюватимуть заради нових санкцій проти Росії. Вони необхідні для того, щоб вона припинила військову агресію та вивела свої війська з України, повідомляє 24 канал.

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Зеленський розповів про новий раунд переговорів з Росією

Президент зауважив, що скоро відбудеться новий раунд переговорів з Росією, адже Україна шукає миру.

Реально. Без затягування. Як мені доповіли, є можливість і потреба для очної зустрічі вже на території Туреччини. Це непогано. Подивимось на результат,

– додав Зеленський.

За його словами, українські пріоритети у переговорах відомі.

"Суверенітет і територіальна цілісність України не підлягають сумніву. Дієві гарантії безпеки для нашої держави – обов'язкові", – заявив президент.

За його словами, мета України також очевидна – мир і якнайшвидше відновлення нормального життя в державі.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: