Звільняє від мобілізації: чи збільшилася кількість охочих працювати у поліції

Україні діє воєнний стан, а разом із ним – загальна мобілізація. Відомо, що робота у правоохоронних органів звільняє від призову.

Відтак, в інтерв'ю міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка спитали, чи вплинуло це на кількість охочих стати до лав правоохоронців. Він розповів, чи зросла кількість охочих працювати у поліції з урахуванням звільнення від мобілізації.

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Чи збільшився наплив?

Ні, не збільшився. У нас є вакантні місця. В поліції потрібно працювати. Тут неможливо відсидітися тихенько десь в куточку,

– наголосив Клименко.

Міністр зауважив, що у відомстві проводили аналіз і виявили, що зменшилася кількість тих, хто вступав до вишів МВС задля здобуття другої вищої освіти. Ігор Клименко висловив припущення, що вони побоюються, що "таких людей запитаємо, чому вони не служать в армії, а хочуть навчатися".

Україні потрібно формувати резерви

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зауважив, що у Росії не оголошують загальну мобілізацію, адже Путін боїться політичної кризи. Попри це, у ворога досить багато живої сили, яку він кидає без сумнівів на вірну смерть.

Водночас Залужний зазначив, що Україна не може легко звільнити солдатів, яких відправляли на фронт. Крім того, ворог може бити по навчальних центрах. Та й законодавство нашої держави містить прогалини, які дозволяють громадянам ухилятися від виконання своїх обов'язків.

Ми намагаємося виправити ці проблеми. Ми запроваджуємо єдиний реєстр призовників, і ми повинні розширити категорію громадян, які можуть бути призвані на навчання або мобілізацію. Ми також запроваджуємо "бойове стажування", яке передбачає направлення нещодавно мобілізованих і навчених військовослужбовців у досвідчені фронтові підрозділи для їхньої підготовки,

– зазначив головнокомандувач.

Водночас головнокомандувач зазначив, що позиційна війна – тривала війна. І вона несе величезні ризики як Збройним Силам України, так і нашій державі.