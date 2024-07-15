"Є нюанси": Зеленський прояснив ситуацію з можливістю збиття Польщею російських ракет

На саміті НАТО, який пройшов у Вашингтоні у липні, обговорювали можливість збиття російських ракет Польщею. Президент розповів, що у цьому питанні є свої нюанси.

Володимир Зеленський пояснив, що між країнами НАТО досі тривають дискусії щодо цього. Варто відзначити, що мовиться саме про російські ракети. які летять у бік Польщі.

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Рішення має бути колективним

Водночас президент наголосив, що Україні підписала з Польщею безпекову угоду.

За словами Зеленського, не всі країни-члени НАТО вважають, що збиття російських ракет, які летять у бік заходу України та Польщі, буде вважатися "червоними лініями".

Проте він вважає, що рішення має бути колективним.

У Польщі наразі розглядають ймовірність збиття російських ракет над територією України. Водночас позиція НАТО у цьому питанні дещо відрізняється.

Так, політика Північноатлантичного альянсу стосовно участі у війні України з Росією незмінна. Така позиція стосується і питання щодо того, щоб Польща збивала ракети над територією України. Про це в інтерв'ю телемарафону заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.