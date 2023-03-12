У Києві повністю відновили теплопостачання: яка ситуація зі світлом і водою
Джерело:КМВА
Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Були влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури, зокрема у Києві. Наслідки атаки вдалося усунути. Тепло містянам уже повернули.
Окупанти продовжують тероризувати мирне населення України. 9 березня ворог завдав чергового масованого ракетного удару. Розповідаємо, що відомо про ліквідацію наслідків атаки по енергетичній інфраструктурі Києва.
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Тепло повернули повністю
За словами начальника КМВА Сергія Попка, теплопостачання у столиці відновили повністю. Що стосується електро- та водопостачання, то воно подається у всі райони Києва.
Інфраструктура міста працює в штатному режимі. Київ вистояв. Столицю не зламати!,
– наголосив Сергій Попко.
Зауважимо, що російські військові 9 березня зранку запустили ракету "Кинджал" по об'єкту інфраструктури у Києві. Над ліквідацією наслідків у столиці працювали впродовж трьох діб. Задля пришвидшення процесу, доводилося запроваджувати екстрені відключення електроенергії, щоб знизити навантаження на мережу. Додамо, що 40% мешканців столиці залишалися майже добу без тепла через підступний удар ворога.
Запустили відразу 6 "Кинджалів"
- Нагадаємо, що 9 березня росіяни запустили не найбільшу кількість ракет. Але є один важливий момент, вони використали по 6 ракет "Кинджал" і Х-22. А їх наявні в Україні системи ППО збивати не можуть. Влучання зафіксували у понад 10 регіонах нашої держави.
- Про атаку відразу 6-ма "Кинджалами" вперше розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі 24 Каналу. Він зауважив, що не пригадує, щоб у рамках однієї атаки російські військові використали таку кількість цих аеробалістичних ракет.
- Попри це, сили ППО збили 34 з 48 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр". Також з 8 дронів-камікадзе "Шахід" на брухт перетворили 4.
- Як зауважила згодом речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, не виключено, що під час цієї атаки ворог намагався виявити системи Patriot. Адже саме напередодні повідомляли про те, що ці ППО вже привезли до України.