Є постраждалі, вони – у лікарні: в Одесі внаслідок обстрілу загорівся житловий будинок

Росіяни вдарили по Одесі безпілотниками пізно ввечері 23 лютого. Так, окупанти вчергове наразили на небезпеку життя мирних людей.

Повітряна тривога в регіоні пролунала близько 20:40, а відбій оголосили за понад 1,5 години. Після цього голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про наслідки атаки дронів-камікадзе.

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Удар дронами по Одесі

За словами очільника регіону, на місце полії виїхали всі відповідні служби. Розпочато пошукові роботи, працівники ДСНС – гасять пожежу. Ймовірно, під завалами опинилися люди, яких потрібно врятувати.

Внаслідок ворожого обстрілу є руйнування та загоряння житлового будинку в Одесі. Наразі (станом на 22:30, 23 лютого – 24 Канал) відомо про двох постраждалих. Поранені у важкому стані доставлені до лікарні,

– йдеться у повідомленні.