Є пряма залежність, – Подоляк назвав умови зниження цін у світі

Через війну Росії проти України у світі різко зросли ціни на продовольство. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк назвав шлях для їх зниження.

Подоляк назвав умови зниження цін у світі

За його словами, розв'язавши цю війну, Кремль спровокував глобальне зростання цін. Втім, чим раніше Україна переможе у цій війні, тим швидше знизяться ціни на продовольство у всьому світі.

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Радник ОП додав, що швидке отримання Україною зброї від європейських та американських партнерів знизить спровоковане російським вторгненням в Україну глобальне зростання цін у всьому світі.

Він також наголосив на важливості ухвалення рішення, адже є пряма залежність світу.

Зростання цін на продукти у світі: коротко про головне

Через війну Росії проти України світові ціни на продовольство зросли до історичного максимуму. Зокрема ціни на зернові зросли у березні на 17%, а індекс вартості рослинної олії збільшився на 23%.

Росія та Україна є одними з найбільших експортерів пшениці, кукурудзи, ячменю і соняшникової олії. Раніше це експортували Чорним морем, але повномасштабна війна Росії проти України зупинила український експорт.

У FAO вважають, що ціни на харчові продукти й корми можуть зрости на 20%, що посилить масовий голод у вразливих країнах.

У світі може виникнути криза через неможливість експорту української продукції під час війни. Експерти вважають, що це може спричинити голод та навіть більш глобальні війни.

Тому країни ЄС та ООН намагаються знайти шляхи уникнення продовольчої кризи у світі.

Очільниця Світової організації торгівлі Нгозі Оконджо-Івеала. Вона застерегла, що різке зростання цін на продовольство внаслідок війни в Україні спричинить голодні бунти у бідних країнах світу.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вважає, що на світ може очікувати масовий голод. Крім того, він прогнозує крах глобальної продовольчої системи, оскільки війна в Україні вже руйнує ланцюги постачання.

Президент США Джо Байден заявив, що саме Путін винен в тому, що у США та й у світі загалом зросли ціни на паливо та продукти. При цьому він вважає, що американські фермери зможуть компенсувати дефіцит сільгосппродукції у світі, що може виникнути через військове вторгнення Росії в Україну..

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