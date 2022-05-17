Є пряма залежність, – Подоляк назвав умови зниження цін у світі
17 травня 2022 , 00:11Читать новость на русском
Джерело:твіттер Михайла Подоляка
Через війну Росії проти України у світі різко зросли ціни на продовольство. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк назвав шлях для їх зниження.
Подоляк назвав умови зниження цін у світі
За його словами, розв'язавши цю війну, Кремль спровокував глобальне зростання цін. Втім, чим раніше Україна переможе у цій війні, тим швидше знизяться ціни на продовольство у всьому світі.
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Радник ОП додав, що швидке отримання Україною зброї від європейських та американських партнерів знизить спровоковане російським вторгненням в Україну глобальне зростання цін у всьому світі.
Він також наголосив на важливості ухвалення рішення, адже є пряма залежність світу.
Зростання цін на продукти у світі: коротко про головне
- Через війну Росії проти України світові ціни на продовольство зросли до історичного максимуму. Зокрема ціни на зернові зросли у березні на 17%, а індекс вартості рослинної олії збільшився на 23%.
- Росія та Україна є одними з найбільших експортерів пшениці, кукурудзи, ячменю і соняшникової олії. Раніше це експортували Чорним морем, але повномасштабна війна Росії проти України зупинила український експорт.
- У FAO вважають, що ціни на харчові продукти й корми можуть зрости на 20%, що посилить масовий голод у вразливих країнах.
- У світі може виникнути криза через неможливість експорту української продукції під час війни. Експерти вважають, що це може спричинити голод та навіть більш глобальні війни.
- Тому країни ЄС та ООН намагаються знайти шляхи уникнення продовольчої кризи у світі.
- Очільниця Світової організації торгівлі Нгозі Оконджо-Івеала. Вона застерегла, що різке зростання цін на продовольство внаслідок війни в Україні спричинить голодні бунти у бідних країнах світу.
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вважає, що на світ може очікувати масовий голод. Крім того, він прогнозує крах глобальної продовольчої системи, оскільки війна в Україні вже руйнує ланцюги постачання.
- Президент США Джо Байден заявив, що саме Путін винен в тому, що у США та й у світі загалом зросли ціни на паливо та продукти. При цьому він вважає, що американські фермери зможуть компенсувати дефіцит сільгосппродукції у світі, що може виникнути через військове вторгнення Росії в Україну..
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