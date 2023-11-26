Є різні варіанти, – ексголова розвідки назвав переваги ЗСУ біля Авдіївки

Поблизу Авдіївки ситуація залишається дуже складною. Ворог, ймовірно, просунувся в район промзони, а тому незабаром можуть відбутися бої в місті.

Водночас українські сили мають дуже потужні укріпрайони, які споруджувались в Авдіївці майже 10 років. Про це 24 Каналу сказав генерал української армії, голова Служби зовнішньої розвідки (у 2005 – 2010 роках) Микола Маломуж, додавши, що через це ворогу буде дуже важко наступати на місто.

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ЗСУ маневрує

Якщо ворогу й вдалось незначно просунутись в Авдіївці, то завдяки тому, що поблизу міста розташовані невеличкі населені пункти, які дозволяють це зробити.

Однак українські сили маневрують, а тому не йдеться про фронтальний "відступ". ЗСУ відходить, а потім завдає ударів по ворогу з флангів. Напередодні (25 листопада – 24 Канал) наші захисники проводили контратаки та навіть просунулись на декілька сотень метрів,

– наголосив генерал української армії.

Ситуація в Авдіївці дуже напружена. Ворог намагається оточити місто та наступає з трьох боків:

з фронту;

з півдня;

з півночі.

Путіну потрібно звітувати

Протягом доби поблизу Авдіївки відбулось 58 бойових зіткнень ЗСУ з противником. Українські захисники відбили 23 атаки противника. За повідомленням Генштабу ЗСУ, наступальні дії окупантів поблизу, зокрема, Авдіївки, а також інших населених пунктів Донеччини – Степове, Первомайського, південніше Новокалинового – не принесли жодних результатів.

А втім, ворог має сьогодні надзвичайно високий рівень оснащення військовою технікою, боєприпасами, а також має велику кількість живої сили.

Також Владімір Путін поставив завдання російській армії захопити Авдіївку найближчим часом. Очільнику Кремля потрібно звітувати про те, що він нібито має перевагу на фронті, досяг якихось "перемог" напередодні виборів (президентські вибори в Росії мають відбутися у березні 2024 року – 24 Канал). А світу Путін спробує показати, на думку Маломужа, що Україна буцімто не має перспектив наступу.

Але у Путіна нічого не вийде. Українські захисники виконують два завдання: тримають Авдіївку та ліквідують величезну кількість живої сили та військової техніки противника. За останню добу росіяни втратили 610 вбитими. А протягом 25 днів втрати окупантів складають в розмірі приблизно 5 бригад,

– зазначив він.

Це означає, що професійний резерв ворога закінчується, і все частіше на штурми росіяни кидають мобілізованих, найманців, зеків.

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Можемо контратакувати

Українським військовим дуже важко в Авдіївці, але ЗСУ мають оперативно виграшніші позиції, а також, хоч і важкі, логістичні шляхи.

Крім того, командування ЗСУ може спланувати операції, які відкриють можливості завдати ворогу ударів з флангів, і ситуація може перетворитись на контрнаступ ЗСУ та великі штурми аж до Донецька.

"Є різні варіанти. Ворог через великі втрати не зможе захопити Авдіївку. Українські ж сили мають перспективи не тільки відбивати окупантів та маневрувати, але й контратакувати, а можливо, організувати операцію, зокрема, на Півдні", – припустив Микола Маломуж.

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