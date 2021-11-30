Є різниця між союзниками і партнерами, – Столтенберг про війну НАТО на боці України

У Північноатлантичному альянсі знову наголосили, що не будуть брати участь у воєнних діях проти Росії на боці України. Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що слід розуміти різницю між союзниками та партнерами організації.

Про це Столтенберг повідомив під час брифінгу у Ризі. Генсек НАТО розповів на яку підтримку Україна може розраховувати – у статусі партнера.

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Треба розуміти відмінність між союзниками та партнерами, – генсек

Союзникам із НАТО ми гарантуємо захист у межах п'ятої статті статуту альянсу, і ми захищатимемо всіх союзників. А Україна - це партнер. Це партнер, якого ми високо цінуємо, ми надаємо їй політичну й практичну підтримку,

– сказав Столтенберг.

Зазначимо, що і раніше у НАТО казали, що у випадку відсутності прямої загрози, принцип колективної оборони для України не діятиме. Якщо Україна була б членом Альянсу, то напад на неї означав би напад на весь Альянс.

Проте в організації запевнили, що Київ у протистоянні з російською агресією підтримуватимуть. НАТО перебуває насторожі та стежить за ситуацією поблизу українського кордону.

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